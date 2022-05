Marché bio Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Trouville-sur-Mer

Marché bio Trouville-sur-Mer, 1 janvier 2022, Trouville-sur-Mer. Marché bio Quai Fernand Moureaux Parking des bains, à coté de la halle aux poissons Trouville-sur-Mer

2022-01-01 08:30:00 08:30:00 – 2022-12-31 13:30:00 13:30:00 Quai Fernand Moureaux Parking des bains, à coté de la halle aux poissons

Depuis mai 2016, ce nouveau marché met en avant les producteurs bio de Normandie de fruits et légumes, de produits laitiers, de fromages, de pains, d'œufs, d'épicerie, de safran, de produits cidricoles, de viande et de biscuits. Tous les samedis matins. De 8h30 à 13h.

