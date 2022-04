Marché BIO Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Catégories d’évènement: 24200

Sarlat-la-Canéda 24200 Tous les jeudis, un marché bio se tient place du 14 Juillet.

Tous les jeudis, un marché bio se tient place du 14 Juillet.

De nombreux produits bio sont proposés à la vente (produits de la ferme, thés et épices, parfums, cristaux, aromates, tisanes, confitures, plants, volailles, œufs, pâtes fraîches, produits de maraîchages, pâtisseries bios…

+33 5 53 31 45 45

