Marché Bio Quincampoix, 3 octobre 2021-3 octobre 2021, Quincampoix.

Marché Bio 2021-10-03 09:00:00 – 2021-10-03 13:00:00

Quincampoix Seine-Maritime Quincampoix

Chaque premier dimanche du mois, Venez profiter d’un moment convivial lors d’un marché biologique , étant proposé sur la place de la mairie. Vous y retrouverez notamment des marchands de fruits et légumes bio, des producteurs de jus quincampoisiens, des fabricants de savons et de nombreux autres artisans et producteurs.

info@mairie-quincampoix.fr +33 2 35 34 70 15

