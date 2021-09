Nousseviller-Saint-Nabor Nousseviller-Saint-Nabor Moselle, Nousseviller-Saint-Nabor MARCHÉ BIO Nousseviller-Saint-Nabor Nousseviller-Saint-Nabor Catégories d’évènement: Moselle

Nousseviller-Saint-Nabor Moselle Nousseviller-Saint-Nabor venez (re)découvrir ce marché bio à la ferme la colline des pies de Nousseviller Saint Nabor. Au programme, visite de l’exploitation, ateliers découverte ainsi que des animations pour petits et grands. Vous trouverez également de la restauration sur place, au menus : Cuissot de veau ou boeuf, gratin dauphinois et yaourt fermier (14€ sur réservation). Il y aura également des saucisses blanches et des merguez.

Contact au 06.87.16.68.79. contact@collinedespies.com +33 3 87 02 44 42 CRT LORRAINE dernière mise à jour : 2021-09-16 par FORBACH TOURISME

