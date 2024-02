Marché bio local et festif Esplanade des frères Mehu Plonéour-Lanvern, dimanche 19 mai 2024.

Marché bio local et festif Esplanade des frères Mehu Plonéour-Lanvern Finistère

L’idée est de proposer un moment festif et convivial, de mettre en avant la richesse de la création locale et de faire connaître les producteurs et productrices bio du territoire.

Au menu, pêle-mêle

– une buvette avec de bons jus et bières du coin, du vin nature,

– des food-trucks pour enchanter vos papilles,

– des producteurs et productrices bio pour vous régaler,

– de chouettes univers d’artisanes et artisans à découvrir,

– des plants de fleurs, de fruits et légumes…

Le tout dans une ambiance musicale !

On vous y attend nombreuses et nombreux ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 16:00:00

fin : 2024-05-19 21:00:00

Esplanade des frères Mehu Centre bourg

Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne Cap29720@laposte.net

L’événement Marché bio local et festif Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2024-02-13 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN