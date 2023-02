Marché BIO Lignac Lignac Catégories d’Évènement: Indre

Lignac

Marché BIO, 1 mars 2023, Lignac Lignac. Marché BIO La Petite Ménardière Lignac Indre

2023-03-01 18:00:00 – 2023-11-01 20:00:00 Lignac

Indre Lignac Ce petit marché a pris de l’ampleur au fil du temps, tout en gardant sa simplicité, sa bonne humeur, et son étiquette BIO ! 7 producteurs Bio de Brenne se retrouvent pour vous proposer leurs produits : fromages, légumes, pain, épicerie, vin, miel… +33 2 54 25 74 75 Lignac

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre, Lignac Autres Lieu Lignac Adresse La Petite Ménardière Lignac Indre Ville Lignac Lignac lieuville Lignac Departement Indre

Lignac Lignac Lignac Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lignac-lignac/

Marché BIO 2023-03-01 was last modified: by Marché BIO Lignac 1 mars 2023 Indre La Petite Ménardière Lignac Indre Lignac Lignac, Indre

Lignac Lignac Indre