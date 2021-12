Lau-Balagnas Lau-Balagnas Hautes-Pyrénées, LAU BALAGNAS Marché bio Lau Balagnas Lau-Balagnas Lau-Balagnas Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lau-Balagnas Hautes-Pyrénées Lau-Balagnas « Les rencontres de Lau-Balagnas » sont le rendez-vous des producteurs bio et des artisans locaux. Des produits frais et de qualité, en précommande et en vente directe : fruits, légumes, tisanes, viandes, confitures, kébab… et bien d’autres surprises.

C’est l’unique marché bio dans les Hautes-Pyrénées. Il fonctionne toute l’année.

Lundi 18 octobre : » Itinérance d’octobre avec Jazz à Luz » à 18h Mister Bishop : saxophoniste cycliste.

Chaque lundi, de 16h30 à 19h30, à Lau Balagnas. Facebook : @lesrencontresdelaubalagnas primabelha@gmail.com +33 6 16 57 79 46 place de la mairie à Lau-Balagnas LAU-BALAGNAS Lau-Balagnas

