Marché Bio Festif Place du village Le Bélieu, samedi 21 septembre 2024.

Marché Bio Festif Place du village Le Bélieu Doubs

Chaque automne, l’Association « Fleur de Terre » organise un marché bio festif. 2024, sera la 12e édition. Vous y trouverez environ 20 exposants des filières bio locales pain, fruits et légumes, miel, plantes aromatiques, vins, fromage, produits cosmétiques, etc…

Et plusieurs Associations Re-bon de Maîche recyclerie et Préval, Murs et Murgets, l’AMAP des Fins, Artisans du Monde. Repas bio servis à midi dans la salle des Fêtes. Café gourmand. Buvette. Animations pour enfants et la présence d’un conteur naturaliste bien connu de notre public. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 09:00:00

fin : 2024-09-21 17:00:00

Place du village Place Théodore Cuenot

Le Bélieu 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cbinetruy07@gmail.com

