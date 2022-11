Marché Bio et Artisanal Rocourt-Saint-Martin Rocourt-Saint-Martin Catégories d’évènement: Aisne

Aisne Rocourt-Saint-Martin 0 0 Marché Bio organisé à La Ferme de la Genevroye. Vous y découvrirez nos pains, fruits, légumes, œufs, viande de porc et bœuf, poulets, vins, cidre, thés, cafés, champagnes, miels, épicerie, produits du commerce équitable, produits écologiques d’hygiène et de beauté, artisanat…Prenez vos paniers, cabas, glacières pour éviter l’utilisation de sacs plastiques. Une salle est à votre disposition pour les pique-niques.

Les horaires du magasin sont consultables sur place ou par téléphone au 03 23 71 22 38. contact@lagenevroye.com +33 3 23 71 22 38

