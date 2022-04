Marché bio et artisanal à CABARA Cabara Cabara Catégories d’évènement: Cabara

Cabara Gironde Cabara Marché bio et artisanal à Cabara, tous les derniers dimanches du mois, en bordure de Dordogne.

Restauration sur place ou à emporter.

Des produits bio et locaux : viandes, volailles, légumes, pain, miel, fromages, pâtisseries, chocolats, confitures, aromates, vin, rhum arrangé, artisanat… et food truck.

Cabara

