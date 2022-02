Marché bio du Boule d’Or Curis-au-Mont-d’Or Curis-au-Mont-d'Or Catégories d’évènement: Curis-au-Mont-d'Or

Rhône

Marché bio du Boule d’Or Curis-au-Mont-d’Or, 1 mai 2022, Curis-au-Mont-d'Or. Marché bio du Boule d’Or Curis-au-Mont-d’Or

2022-05-01 09:00:00 – 2022-04-30 12:00:00

Curis-au-Mont-d’Or Rhône Curis-au-Mont-d’Or Le Boule d’Or est fier d’accueillir ses copains producteurs, pour un marché 100 % bio, 100 % local ! Légumes, fruits, fromages, pain, bières… gaecbouledor@gmail.com https://lebouledor.com/ Curis-au-Mont-d’Or

dernière mise à jour : 2021-09-17 par Chambre d’Agriculture du Rhône

Détails Catégories d’évènement: Curis-au-Mont-d'Or, Rhône Autres Lieu Curis-au-Mont-d'Or Adresse Ville Curis-au-Mont-d'Or lieuville Curis-au-Mont-d'Or Departement Rhône

Curis-au-Mont-d'Or Curis-au-Mont-d'Or Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/curis-au-mont-dor/

Marché bio du Boule d’Or Curis-au-Mont-d’Or 2022-05-01 was last modified: by Marché bio du Boule d’Or Curis-au-Mont-d’Or Curis-au-Mont-d'Or 1 mai 2022 Curis-au-Mont-d'Or rhône

Curis-au-Mont-d'Or Rhône