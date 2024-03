Marché Bio de Restalgon Le Faouët, jeudi 5 décembre 2024.

Marché Bio de Restalgon Le Faouët Morbihan

Chaque jeudi, prenez rendez-vous avec la convivialité et la proximité !

En 2005, trois producteurs et transformateurs bio décident de s’installer dans la cour de la boulangerie bio du Faouët… Aujourd’hui, le marché bio de Restalgon est prisé et propose toute l’année, fromages, pain, légumes, plants, fruits, charcuterie, crêpes, tartelettes, œufs, bière, épicerie vrac, confitures, jus de pommes et cidre … Tout BiEAU ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-05 17:00:00

fin : 2024-12-05 19:30:00

Restaglon

Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne

