Marché bio de la Saint-Valentin Place d’Aquitaine Villeneuve-sur-Lot, mercredi 14 février 2024.

Marché bio de la Saint-Valentin Place d’Aquitaine Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Le marché bio organise une édition spéciale à l’occasion de la Saint-Valentin.

De nombreux exposants, producteurs et artisans seront présents des fleurs bio de la ferme de Yola et deux artisans de cuir, notamment ganterie.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

Place d’Aquitaine Marché bio

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

