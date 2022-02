Marché BIO de « LA CERISE » La Farlède La Farlède Catégories d’évènement: LA FARLEDE

Var

Marché BIO de « LA CERISE » La Farlède, 20 mars 2022, La Farlède. Marché BIO de « LA CERISE » La Farlède

2022-03-20 09:00:00 09:00:00 – 2022-03-20 13:00:00 13:00:00

La Farlède Var La Farlède Le marché bio et alternatif de la Cerise sur le Gapeau, tous les 3e dimanches de chaque mois. Baptisé le marché de la Cerise, ce rendez-vous mensuel est coorganisé par les associations La cerise sur le Gapeau et la Vallée du Gapeau en transition. +33 6 85 05 24 94 La Farlède

dernière mise à jour : 2021-11-22 par Office de Tourisme Intercommunal de la Vallée du Gapeau

Détails Catégories d’évènement: LA FARLEDE, Var Autres Lieu La Farlède Adresse Ville La Farlède lieuville La Farlède Departement Var

La Farlède La Farlède Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-farlede/

Marché BIO de « LA CERISE » La Farlède 2022-03-20 was last modified: by Marché BIO de « LA CERISE » La Farlède La Farlède 20 mars 2022 La Farlède Var

La Farlède Var