MARCHÉ BIO + CONCERT OURAWEN Argentré, 13 mai 2022, Argentré.

MARCHÉ BIO + CONCERT OURAWEN Argentré

2022-05-13 17:00:00 – 2022-05-13

Argentré Mayenne Argentré

À l’image de son nom issu de la langue touareg (et non du breton), Ourawen partage une musique nomade, ouverte à tous horizons. Et ça a parfois du bon, de délaisser les autoroutes et les poncifs du genre, pour arpenter les chemins de traverse et se perdre dans les sentiers pas balisés, en se donnant le temps d’y mûrir une identité bien trempée. Ça fait une décennie qu’Ourawen s’obstine à n’en faire qu’à sa tête pour construire un son qui ne ressemble qu’à lui et des propositions pour la danse qui font sens. Ce power trio acoustique, ouvert sur le monde et son époque, revendique un ancrage heureux dans les répertoires de Haute-Bretagne, servis avec une énergie et une implication jamais démenties. Fort de trois disques, dont “Le goût des orties” sorti en 2018, le groupe offre un répertoire mouvant, inattendu, ancré dans une tradition qui se sait forte de ses audaces.

Musique nomade à danser

https://ourawen.wixsite.com/ourawen

Argentré

