Marché Bio Billère Billère Catégories d’évènement: Billère

Pyrénées-Atlantiques

Marché Bio Billère, 4 mai 2022, Billère. Marché Bio La Halle de Billère 31 Route de Bayonne Billère

2022-05-04 – 2022-05-04 La Halle de Billère 31 Route de Bayonne

Billère Pyrénées-Atlantiques Le marché bio, c’est le goût retrouvé des saveurs naturelles d’une infinie variété de produits : fruits, légumes, pains, gâteaux, vins, poissons, viandes, épicerie, fromage, miel, crémerie, herboristerie, thé, café, plats cuisinés. C’est l’assurance de consommer des produits de qualité issus de producteurs locaux respectueux de préserver l’environnement. Le marché bio, c’est un espace de convivialité et d’échange où la campagne s’invite à la ville. Le marché bio, c’est le goût retrouvé des saveurs naturelles d’une infinie variété de produits : fruits, légumes, pains, gâteaux, vins, poissons, viandes, épicerie, fromage, miel, crémerie, herboristerie, thé, café, plats cuisinés. C’est l’assurance de consommer des produits de qualité issus de producteurs locaux respectueux de préserver l’environnement. Le marché bio, c’est un espace de convivialité et d’échange où la campagne s’invite à la ville. +33 5 59 92 44 44 Le marché bio, c’est le goût retrouvé des saveurs naturelles d’une infinie variété de produits : fruits, légumes, pains, gâteaux, vins, poissons, viandes, épicerie, fromage, miel, crémerie, herboristerie, thé, café, plats cuisinés. C’est l’assurance de consommer des produits de qualité issus de producteurs locaux respectueux de préserver l’environnement. Le marché bio, c’est un espace de convivialité et d’échange où la campagne s’invite à la ville. Billère

La Halle de Billère 31 Route de Bayonne Billère

dernière mise à jour : 2021-12-07 par

Détails Catégories d’évènement: Billère, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Billère Adresse La Halle de Billère 31 Route de Bayonne Ville Billère lieuville La Halle de Billère 31 Route de Bayonne Billère Departement Pyrénées-Atlantiques

Billère Billère Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/billere/

Marché Bio Billère 2022-05-04 was last modified: by Marché Bio Billère Billère 4 mai 2022 Billère Pyrénées-Atlantiques

Billère Pyrénées-Atlantiques