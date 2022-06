Marché Bio & artisanal Nançay Nançay Catégories d’évènement: 18330

Nançay

Marché Bio & artisanal Nançay, 24 juin 2022, Nançay. Marché Bio & artisanal Nançay

2022-06-24 18:00:00 – 2022-09-09 21:00:00

Nançay 18330 Nançay Durant toute la saison, la commune propose un marché bio & artisanal sur la place de la mairie tous les vendredis en fin de journée. +33 2 48 51 81 35 Mairie Nançay

Nançay

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégories d’évènement: 18330, Nançay Autres Lieu Nançay Adresse Ville Nançay lieuville Nançay Departement 18330

Nançay Nançay 18330 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancay/

Marché Bio & artisanal Nançay 2022-06-24 was last modified: by Marché Bio & artisanal Nançay Nançay 24 juin 2022 18330 Nançay

Nançay 18330