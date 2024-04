Marché bio à la ferme Rouans, mercredi 10 avril 2024.

Marché bio à la ferme Rouans Loire-Atlantique

Vous recherchez un marché à la ferme à Rouans ? Rendez-vous à la ferme du « jardin de mon père » vous y trouverez des porduits produits bio, locaux et frais toute l’année.

Le Jardin de mon Père est une charmante ferme maraîchère biologique créée en 2011 par Manu, FX, Estelle et Simon. Ils cultivent une variété d’environ 40 légumes sur 2,5 hectares de champs et 2 700 mètres carrés de tunnels. Tous les légumes sont cultivés en agriculture biologique.

Produits: Le Jardin de mon Père propose des légumes savoureux et de saison. En plus des légumes, vous pouvez également vous approvisionner en œufs, fromages, sel et miel lors de votre passage à la ferme. Coordonnées: Adresse: La Cherpeliere, 44640 Rouans Téléphone: 06 76 42 49 72

« La ferme « le jardin de mon père » a été créée en 2011. Nous y cultivons une quarantaine de variétés de légumes sur 2.5 Ha de plein champs et 2700 m² de tunnels.

Nous y pratiquons l’agriculture biologique (sans pesticide ni engrais chimique) et nous vendons notre production en vente directe à Rouans, le mercredi de 16h à 19h. »

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 16:00:00

fin : 2024-04-10 19:00:00

La Cherpelière

Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@lejardindemonpere.com

