Marche Bâtons Pléneuf-Val-André, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Pléneuf-Val-André.

Marche Bâtons 2021-07-23 – 2021-07-23

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor

L’association Siel Bleu propose cet été, à Erquy, un programme d’activités physiques gratuite et adaptées aux besoin, et envies des personnes âgées ou en situation de fragilité de plus de 60 ans. Le but est de maintenir les capacités des bénéficiaires, tout en découvrant de nouvelles activités, mais aussi d’amener les personnes à reprendre une activité physique dans un cadre convivial et sécurisé.

+33 6 69 75 77 02

