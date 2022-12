MARCHÉ Baccarat Baccarat Catégories d’évènement: Baccarat

Meurthe-et-Moselle

MARCHÉ Place du Général Leclerc Baccarat Meurthe-et-Moselle

2022-01-01 – 2022-12-31

2022-01-01 – 2022-12-31

Baccarat

Meurthe-et-Moselle Venez découvrir le marché hebdomadaire ( fruits, légumes, viandes, habillement …), sur la place du Général Leclerc le vendredi de 8h00 à 13h00. centre-ville Place du Général Leclerc Baccarat

