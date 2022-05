Marché avicole Erstein, 17 septembre 2022, Erstein.

Marché avicole Erstein

2022-09-17 – 2022-06-06

Erstein Bas-Rhin

Seront présentés et mis en vente et ou échangés des volailles, lapins et pigeons de race ou non.

Seront également présents des vendeurs de petits matériels avicoles.

+33 3 88 98 14 49

Erstein

