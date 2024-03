MARCHE AVEC « LES OIES SAUVAGES » Saint-Mihiel, dimanche 14 avril 2024.

MARCHE AVEC « LES OIES SAUVAGES » Saint-Mihiel Meuse

Dimanche

Marche avec Les oies sauvages

Départ depuis la promenade des Dragons

5 km ou 10/12 km Inscription sur place.

Cadeau offert à l’arrivée avec boisson et gâteau réalisé et servi par des résidents de l’EHPAD Sainte-Anne. Les bénéfices permettront d’offrir des sorties et des divertissements aux résidents tout en conservant le lien avec l’extérieur.Tout public

5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 09:30:00

fin : 2024-04-14

Promenade des Dragons

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est

L’événement MARCHE AVEC « LES OIES SAUVAGES » Saint-Mihiel a été mis à jour le 2024-03-04 par OT COEUR DE LORRAINE