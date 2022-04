Marche avec Jeanne Jugan Cancale Cancale Catégories d’évènement: Cancale

Ille-et-Vilaine

Marche avec Jeanne Jugan Cancale, 11 juin 2022, Cancale. Marche avec Jeanne Jugan Maison natale de Jeanne Jugan 69 avenue du Général de Gaulle Cancale

2022-06-11 – 2022-06-11 Maison natale de Jeanne Jugan 69 avenue du Général de Gaulle

Cancale Ille-et-Vilaine Rendez-vous à 10h, à la maison natale de Jeanne Jugan – Cancale.

Avec la présence exceptionnelle de sa statue monumentale à Cancale avant qu’elle ne soit installée définitivement à la Vallée des Saints (Carnoët 22) saintejeannejugan@gmail.com +33 2 99 45 14 14 http://www.petitessoeursdespauvres.org/ Rendez-vous à 10h, à la maison natale de Jeanne Jugan – Cancale.

