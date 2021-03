Marche avec Bann’Anim, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Bannalec.

Marche avec Bann’Anim 2021-07-15 – 2021-07-15 Place de la libération Devant l’Office de tourisme

Bannalec 29380 Bannalec Finistère Bretagne

Rendez-vous hebdomadaire chaque jeudi pour une marche de 6 à 9 km. Départ 19h45. Inscriptions sur place.

Masque obligatoire au départ et au retour – Pas plus de six marcheurs par groupe, accompagnateur inclus – Quatre mètres minimum entre les groupes – Pour le covoiturage : quatre personnes par véhicule avec port du masque pour les sorties à l’extérieur – Inscription avant chaque départ auprès du responsable.

+33 6 29 87 90 56

