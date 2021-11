Marché aux volailles Louhans, 1 janvier 2021, Louhans.

Marché aux volailles Place de la Charité, Place Général de Gaulle, Grande Rue Centre-Ville Louhans

2021-01-01 – 2021-12-31 Place de la Charité, Place Général de Gaulle, Grande Rue Centre-Ville

Louhans Saône-et-Loire Louhans Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Le marché, tous les LUNDIS MATINS, attire une foule nombreuse. Le marché aux volailles est pittoresque et très spectaculaire. A travers les arcades, les rues et les places de la ville, une diversité de commerçants se côtoie (alimentaire, bio, agricole…). Plus de 250 exposants. Les lundis de Pâques et de Pentecôte : marché aux volailles et marché alimentaire uniquement le matin, marché vestimentaire toute la journée.

http://www.bresse-bourguignonne.com/

dernière mise à jour : 2021-11-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme SIT Bourgogne-Franche-ComtéSIT Bourgogne-Franche-Comté