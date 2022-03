Marché aux Vins et aux Fleurs Chablis, 5 juillet 2022, Chablis.

Marché aux Vins et aux Fleurs Chablis

2022-07-05 – 2022-05-14

Chablis Yonne

Côté vins, domaines viticoles et producteurs locaux présentent les différentes appellations du département et proposent une large palette de saveurs. Le marché est ouvert aux autres régions, pour le plaisir de partager des expériences et des histoires différentes ! Ce marché est associé à un marché aux fleurs qui renforce son côté printanier et convivial. Enfin, les amateurs de gastronomie peuvent goûter et emporter les spécialités des artisans du cru.

cac89800@free.fr

Chablis

