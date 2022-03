MARCHÉ AUX VINS DES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE® Rodemack Rodemack Catégories d’évènement: Moselle

Rodemack Moselle Après 2 années d’absence, le Marché aux Vins des Plus Beaux Villages de France® revient dans une version inédite, aux pieds des remparts de la cité médiévale.

Une vingtaine de vignerons des Plus Beaux Villages de France® et de l’AOC Moselle vous proposeront leurs meilleurs crus à la dégustation et à la vente. Et parce que le vin s’entend d’abord à table, les producteurs du terroir déploieront leurs assortiments de produits gourmands. Des animations viendront parfaire l’ambiance déjà festive de ce week-end. Outre les affaires conclues dans l’intimité du gymnase avec les vignerons, les visiteurs pourront profiter d’animations aussi originales qu’inattendues qui mettront leurs sens en émoi. otcommunautaire@cc-ce.com +33 3 82 56 00 02 https://fr.tourisme-ccce.fr/ CCCE

