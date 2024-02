MARCHÉ AUX VINS DES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE® rue de l’Abbaye d’Echternach Rodemack, samedi 23 mars 2024.

MARCHÉ AUX VINS DES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE® rue de l’Abbaye d’Echternach Rodemack Moselle

Dimanche

Le Marché aux Vins des Plus Beaux Villages de France® vous attend au pied des remparts de la cité médiévale.

Plusieurs vignerons des Plus Beaux Villages de France® et de l’AOC Moselle vous proposeront leurs meilleurs crus à la dégustation et à la vente. Outre les affaires conclues dans l’intimité du gymnase avec les vignerons, les visiteurs pourront profiter d’animations et de la présence de producteurs locaux pour goûter aussi les produits du terroirs.

Une restauration locale ravira les papilles.Tout public

6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:30:00

fin : 2024-03-23 19:30:00

rue de l’Abbaye d’Echternach Gymnase communautaire

Rodemack 57570 Moselle Grand Est otcommunautaire@cc-ce.com

L’événement MARCHÉ AUX VINS DES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE® Rodemack a été mis à jour le 2024-02-27 par OT CATTENOM ET ENVIRONS