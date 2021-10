Marché aux vins – Dégustations spéciales Vente des Vins Beaune, 20 novembre 2021, Beaune.

Marché aux vins – Dégustations spéciales Vente des Vins 2021-11-20 09:30:00 – 2021-11-21 19:00:00 Marché aux Vins 7 Rue de l’Hôtel-dieu

Beaune Côte-d’Or

EUR 45 Face aux Hospices de Beaune, dans l’écrin d’un lieu d’exception, dégustation inoubliable dans les caves et dans l’ancienne Église des Cordeliers du XVe siècle.

En plein cœur de Beaune, le Marché aux Vins vous propose des dégustations composées des plus beaux domaines et terroirs de la Côte d’Or. Parmi eux, plusieurs Premiers Crus et Grands Crus sont mis à l’honneur pour vous offrir une dégustation inoubliable !

Liste des 3 dégustations à venir.

contact@marcheauxvins.com +33 3 80 25 08 26 https://www.marcheauxvins.com/

