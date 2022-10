Marché aux vins 5ème cuvée et randonnée Saint-Chamant Saint-Chamant Saint-ChamantSaint-Chamant Catégories d’évènement: Corrze

Corrze Saint-Chamant Saint-Chamant Le comité des fêtes organise la 5ème cuvée de son marché aux vins.

Dégustation et vente de vins. Assiettes gourmandes.

Randonnée de 7 km, découverte d'un four à pain et des vignes du Puy Cheval. Départ 13 h 30 de la salle polyvalente.

