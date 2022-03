MARCHÉ AUX VÊTEMENTS DE PRINTEMPS Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

MARCHÉ AUX VÊTEMENTS DE PRINTEMPS Espace Flambeau Avenue Charles Duchêne Mirecourt

2022-04-03 09:30:00 – 2022-04-03 17:00:00

Mirecourt Vosges Marché aux vêtements de printemps.

Organisée par l’association Familiale intercommunale de Mirecourt.

Réservation table 1,20m (2 maximum) : 6€ la table et 15€ si trois tables.

Renseignement et inscription : 06 77 27 88 04 ou au 06 63 40 43 06.

Conditions : être à jour de la cotisation à l’association familiale cotisation.

Respect des mesures sanitaires en vigueur. +33 6 77 27 88 04 Association Familiale de Mirecourt

