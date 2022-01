MARCHÉ AUX TRUFFES Villeneuve-Minervois Villeneuve-Minervois Catégories d’évènement: Aude

2022-02-05 09:30:00 09:30:00 – 2022-02-05 12:30:00 12:30:00

Villeneuve-Minervois Aude Villeneuve-Minervois Grand rendez-vous gustatif du mois de février !

9h30 : Ouverture de la vente des truffes, au fil de la matinée jusqu’à 12h30. Toutes les truffes mises en vente sont triées et contrôlées.

Port du masque obligatoire. Villeneuve-Minervois

