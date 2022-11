Marché aux truffes Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire La trufficulture a toujours existé en Touraine en particulier dans le bassin du Richelais.

Compte tenu de la qualité de ses sols et de son climat, l’Indre & Loire est un des départements Français producteurs de truffes Tuber Melanosporum.

Le renouveau de la Trufficulture dans notre région débute au milieu des années 70 aux environs de Marigny-Marmande. Depuis cette période les surfaces ont augmentées pour atteindre aujourd’hui environ 400 Ha.

Avec près d’une tonne produite par an, la truffe de Touraine se retrouve sur de nombreux marchés de détail.

L'association des Trufficulteurs de Touraine qui regroupe aujourd'hui 120 adhérents a pour but de promouvoir la trufficulture par la plantation et de favoriser la formation des trufficulteurs.

+33 2 47 56 13 94 http://www.latruffedetouraine.fr/ Association des trufficulteurs de touraine

