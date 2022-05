Marché aux Truffes Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Catégories d’évènement: Dordogne

Sarlat-la-Canéda

Marché aux Truffes Sarlat-la-Canéda, 3 décembre 2022, Sarlat-la-Canéda. Marché aux Truffes Sarlat-la-Canéda

2022-12-03 – 2022-12-03

Sarlat-la-Canéda Dordogne Sarlat-la-Canéda Emblématique et secret, objet de toutes les convoitises et de toutes les gourmandises, produit magique du Périgord Noir, le diamant noir a retrouvé toute sa place à Sarlat. Organisé par le Groupement des Trufficulteurs du Périgord Noir, ce marché contrôlé propose à la vente des truffes fraîches brossées, lavées et ressuyées tous les samedis matin de décembre à la mi-mars dans un local situé rue Fénelon en face de la Mairie. +33 5 53 31 45 45 DAN COURTICE

Sarlat-la-Canéda

dernière mise à jour : 2022-03-08 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

