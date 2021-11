Reims Reims 51100, Reims Marché aux truffes Reims Reims Catégories d’évènement: 51100

Marché aux truffes Musée Saint-Remi 53 Rue Simon Reims

2021-11-20 10:00:00 – 2021-11-20 16:30:00

Reims 51100 Toute la journée, dégustation-vente de produits locaux. La truffe, résultat de la fructification d’un champignon souterrain, est issue d’un mycélium qui vit en association avec certains arbres tels que le chêne, le noisetier, le charme, le pin noir… L’essentiel de la production se situe en forêt, où les truffes mûrissent de septembre à janvier.

Depuis une décennie, le relais est fait par des plantations truffières de qualité pour la production de la truffe d’automne de Champagne-Ardenne. AVEC LES PRODUCTEURS RÉGIONAUX DE : – Ferme de St Martin

– Foie gras de Canard d’Anne Sophie

– Lentillon de Champagne

– Gourmandises Délice Décadol

– L’Escargot des Grands Crus

– Pépinière Robin

– Chocolat de Maud

– Safran/Confiture INFORMATIONS PRATIQUES : 10 h Ouverture du marché

11 h 30 et 15 h Démonstration de chiens truffiers

10 h 45 et 15 h 30 Conférence par Jean-Sébastien Pousse – Expert filière truffe

16 h 30 Clôture du marché +33 3 26 35 36 90 https://www.reims.fr/agenda/9e-edition-du-marche-aux-truffes-dautomne-de-champagne-ardenne-23025.html Musée Saint-Remi 53 Rue Simon Reims

