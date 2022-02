MARCHÉ AUX TRUFFES – MARCHÉ DE LA SAINT VALENTIN Narbonne Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne Aude Samedi 12 février se tiendra la 8ème édition du marché aux truffes de Narbonne, organisé par l’Association des Trufficulteurs audois. Pour les amateurs du diamant noir, rendez-vous place de l’Hôtel de Ville, entre 9H30 et 13H. Les restaurateurs du centre-ville mettront également la truffe à l’honneur au travers de leur carte. Depuis 2003, l’association permet aux trufficulteurs de l’Aude de vendre leur production. À savoir que celle-ci débute fin novembre jusqu’au mois de mars. Gage de qualité du marché, toutes les truffes sont contrôlées par des spécialistes, directement sur place. Plus de 100 kg de ce trésor de la gastronomie locale sont vendus chaque année à Narbonne. Rappelons également le nom du parrain de l’événement qui n’est autre que le chef deux étoiles au guide Michelin de Narbonne : Lionel Giraud de La Table de Saint Crescent. Comme l’année dernière, un marché du terroir accompagnera la manifestation, de 9 H à 13 H. Les consommateurs pourront y trouver des produits dérivés de la truffe ainsi que des produits du terroir comme du safran, du miel, de la charcuterie… La truffe à la carte des restaurateurs

Pour faire rayonner le diamant noir et répandre ses arômes dans les rues du cœur de ville, sept restaurants se joignent à cette journée en proposant de la truffe dans leurs menus et/ou plats : le Mewen et O ‘Just sur le cours Mirabeau, le 89 et Chambourlettes sur le cours de la République, Leonie sur le boulevard Gambetta, Chez Séraphine dans la rue Droite et Le Petit Comptoir sur le boulevard Maréchal-Joffre. De quoi ravir les papilles des amateurs ! info@aude-truffes.com http://www.aude-truffes.com/ Narbonne

