MARCHÉ AUX TRUFFES ET PRODUITS DU TERROIR

2023-01-07 09:30:00 09:30:00 – 2023-01-07 12:30:00 12:30:00 9h30 : Ouverture de la vente des truffes, au fil de la matinée jusqu’à 12h30. Toutes les truffes mises en vente sont triées et contrôlées. La culture et la récolte de la truffe sont devenues une réalité dans l’Aude. 500 Audois sont maintenant rassemblés en association pour faire partager leur passion du diamant noir. dernière mise à jour : 2022-10-10 par

