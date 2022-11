Marché aux truffes de Sainte Alvère, 30 janvier 2023, .

2023-01-30 10:00:00 – 2023-01-30

C’est l’occasion de retrouver notre savoureuse Truffe du Périgord.

Depuis 1987, le marché aux Truffes de Sainte Alvère est un incontournable de l’hiver. Trufficulteurs passionnés, contrôleurs attentifs et acheteurs enchantés se donnent rendez-vous autour de ce produit d’excellence à l’arôme intense.

Une expérience de tous sens. L’odorat bien sûr, la truffe exhalant son parfum au delà de la Halle, avant même que les portes ne s’ouvrent.

La vue, un diamant dans son écrin, des joyaux qui s’exposent. L’ouïe, on en parle, on s’interroge, avant même de la voir et de la goûter, elle est sur toutes les lèvres. Le toucher, du moins…dans le respect des règles aussi simples que raffinées.

Le marché aux Truffes de Sainte Alvère c’est aussi un marché en ligne sur le site

www.truffe-perigord-noir.com

