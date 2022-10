Marché aux truffes de Gignac Gignac Gignac Catégories d’évènement: Gignac

Marché aux truffes de Gignac

Gignac, 29 janvier 2023

Salle des Fêtes
Gignac

2023-01-29 09:00:00 – 2023-01-29 13:00:00

Salle des Fêtes Le Bourg

Gignac

Lot Gignac EUR 18 Le marché aux truffes aura lieu en extérieur : des chapiteaux seront dressés près de la salle polyvalente, et il n’y aura pas de repas à la truffe, pas de café gourmand, pandémie oblige, mais les producteurs et artisans locaux seront bien là. A noter la présence d’un stand pédagogique. Les truffes seront examinées, contrôlées, pesées dès 9 h par des commissaires « qualité », puis à 10 h le dixième marché primé de Gignac organisé par trufficulteurs de la région de Martel sera ouvert. La remise des prix aura lieu à 12 h 30. Salle des Fêtes Le Bourg Gignac

