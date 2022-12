MARCHÉ AUX TRUFFES Castelnaudary Castelnaudary A.D.T. de l'Aude / OTI Castelnaudary Lauragais Audois Castelnaudary Catégories d’évènement: Aude

2023-02-19 09:00:00 09:00:00 – 2023-02-19 Castelnaudary

Aude Castelnaudary Le Diamant Noir revient au Pays du Cassoulet : 9 H : Contrôle et tri des truffes.

De 9H30 à 13 H : Vente des truffes en continu.

De 9 H à 16H30 : Marché gourmand de producteurs de terroir en parallèle.

A 12H30 : Déjeuner à la Halle aux Grains sur réservation (35€ / personne). Au menu:

Entrée : Tartine grillée de haricots de Castelnaudary, mousseline de fromage frais truffé, effiloché de poitrine fumée et sa salade de roquette à l’huile truffée.

Plat : Quasi de veau braisé, sauce périgueux écrasé de pomme de terre aux champignons au beurre truffé.

Fromage : Brie truffé, salade de jeunes pousses, huile truffée.

Dessert : Tarte tatin, glace vanille truffée, coulis au caramel au beurre demi-sel truffé et craquelin aux amandes

Vin rouge et rosé (Laurent cabaret). valerie@castelnaudary-tourisme.com +33 4 68 23 05 73 https://www.castelnaudary-tourisme.com/ Castelnaudary

