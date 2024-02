MARCHÉ AUX TRUFFES CARNAVAL DES SAVEURS ET TRUFFES La Digne-d’Aval, dimanche 3 mars 2024.

Dimanche 3 mars 2024, marché aux truffes dans la circulade de La Digne d’Aval.

– Randonnée pédestre de 6 km à 8h inscription au 06 76 71 11 05

– Marché des produits du terroir dès 9 h avec des produits et artisans locaux.

– Discours d’ouverture à 10h30

– Ouverture de la vente des truffes à 11 h. Toutes les truffes mises en vente sont triées et contrôlées par l’Association des Trufficulteurs Audois avant le marché.

– Démonstration culinaire truffée à 11h30

– Restauration sur place (produits locaux, snack, food truck…)

– Démonstration culinaire truffée à 13h30

– Démonstration de cavage avec chien

– Tirage de la tombola à 14h30

– Fermeture de la tombola à 14h30

– Animations musicales et jeux en bois.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 09:00:00

fin : 2024-03-03 15:00:00

La Digne-d’Aval 11300 Aude Occitanie comite.digne.daval@gmail.com

