Marché aux Truffes à Limogne

Place d'Occitanie Limogne-en-Quercy Lot

2022-12-02 10:30:00 – 2022-12-02 11:00:00

Marché aux Truffes à Limogne

Place d’Occitanie Limogne-en-Quercy Lot

2022-12-02 10:30:00 – 2022-12-02 11:00:00

Limogne-en-Quercy

Lot

Les marchés aux paniers s’inscrivent dans le mythe et la tradition de la truffe. Le marché aux truffes de Limogne est complémentaire à celui de son voisin médiatiquement connu, Lalbenque : Celui de Limogne, plus petit, vous garantit une production locale. Les trufficulteurs viennent du Lot et du Tarn et Garonne.

Il est aussi plus facile de voir et sentir ce champignon et d’engager la discussion avec un trufficulteur !

Rendez-vous tous les vendredis matin, place d’Occitanie à 10h30 précises !

Pour le marché aux truffes les dates de début et de fin sont données à titre indicatif, le marché se déroule en fonction de la récolte.

© OT Lalbenque Limogne

