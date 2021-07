Marché aux saveurs du Val de l’Oise – Origny-Sainte-Benoîte Origny-Sainte-Benoite, 29 octobre 2021-29 octobre 2021, Origny-Sainte-Benoite.

Marché aux saveurs du Val de l’Oise – Origny-Sainte-Benoîte 2021-10-29 – 2021-10-29

Origny-Sainte-Benoite Aisne Origny-Sainte-Benoite

La Communauté des communes du Val de l’Oise lance un marché semestriel de producteurs et artisans locaux en 2021.

L’objectif est de faire connaître les producteurs, artisans locaux, artisans d’Arts, mettre en avant un territoire rural vivant et dynamique. Vous pourrez aussi découvrir les bourgs de ce territoire, leur patrimoine naturel et architectural… et venir à la rencontre des habitants.

saveursvaldeloise@ccvo.fr

