MARCHÉ AUX SAPINS Metz

Metz 57000 A compter du 17 novembre prochain. M. CONRAD René – Place Durutte (en face de l’église) M. MEHLEN Marcel – avenue André Malraux (parking à proximité de la Caisse de la Mutualité Agricole) M. KIENER Dominique – Place Alexandre Monpeurt (au fond de la place à gauche, le long de l’église) M. PIGEROL David – Place Saint Fiacre – Place Maud’huy M. KIENER Douglas – Quai Félix Maréchal (à gauche de l’abri bus) M. VANDENBERG Christophe – Rue Coislin (à proximité du n° 7, à côté de la place réservée aux handicapés) Mme WALTER Astrid – Place Saint Livier (à côté du parking) Boulevard de Trèves (angle boulevard de Trèves/en Chaponrue près du panneau publicitaire) M. CLAUDE Jérémy – Rue Jean Burger (près de la station sandwich) M. HUARD Roy – place de la République (côté caserne Ney) https://metz.fr/ Metz

