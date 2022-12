Marché aux puces Witternheim Witternheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Witternheim

Marché aux puces Witternheim, 7 mai 2023, Witternheim . Marché aux puces rue de Hilsenheim Witternheim Bas-Rhin

2023-05-07 07:00:00 – 2023-05-07 18:00:00 Witternheim

Bas-Rhin Cette année une petite nouveauté : notre marché aux puces sera combiné à un marché des artisans et producteurs locaux ! Donc venez chiner de belles pièces au marché aux puces et venez découvrir les réalisations et les produits de nos artisans et producteurs locaux. Le club de basket vous propose également un bon barbecue à midi, avec pâtisseries et café, et tartes flambées le soir. Et bien sûr, vous commencez à nous connaître, nous n’oublierons pas de vous proposer une bonne boisson rafraîchissante avec une buvette ouverte en continue toute la journée et soirée. +33 3 88 85 95 00 Witternheim

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Witternheim Autres Lieu Witternheim Adresse rue de Hilsenheim Witternheim Bas-Rhin Ville Witternheim lieuville Witternheim Departement Bas-Rhin

Witternheim Witternheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/witternheim/

Marché aux puces Witternheim 2023-05-07 was last modified: by Marché aux puces Witternheim Witternheim 7 mai 2023 Bas-Rhin rue de Hilsenheim Witternheim Bas-Rhin Witternheim

Witternheim Bas-Rhin