MARCHÉ AUX PUCES & VIDE-GRENIERS Clermont-l’Hérault, 2 mars 2022, Clermont-l'Hérault.

MARCHÉ AUX PUCES & VIDE-GRENIERS Clermont-l’Hérault

2022-03-02 07:00:00 – 2022-03-02 15:00:00

Clermont-l’Hérault Hérault

Tous les mercredis, samedis et jours fériés, professionnels et particuliers se réunissent pour vous proposer marché aux puces et vide-grenier. Animations familiales, évènements ponctuels, restauration et buvette sur place.

Tarif exposants : 5€ l’emplacement de 8m

Tous les mercredis, samedis et jours fériés, professionnels et particuliers se réunissent pour vous proposer marché aux puces et vide-grenier. Animations familiales, évènements ponctuels, restauration et buvette sur place.

Tarif exposants : 5€ l’emplacement de 8m

brodu.valerie146@gmail.com +33 6 41 95 36 66

Tous les mercredis, samedis et jours fériés, professionnels et particuliers se réunissent pour vous proposer marché aux puces et vide-grenier. Animations familiales, évènements ponctuels, restauration et buvette sur place.

Tarif exposants : 5€ l’emplacement de 8m

Clermont-l’Hérault

dernière mise à jour : 2022-02-21 par