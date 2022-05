Marché aux puces Valff, 15 mai 2022, Valff.

Marché aux puces Valff

2022-05-15 – 2022-05-15

Valff Bas-Rhin

Des animations sont également prévues avec des attractions foraines (manège enfantin, voitures tamponneuses, pic ballon, pêche aux canards, …) et culinaires (granita, barbe à papa, buvette et restauration midi et soir avec des tartes flambées dès 16h00).

Marché aux puces

+33 9 80 94 03 40

Valff

