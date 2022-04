Marché aux puces Turckheim, 15 mai 2022, Turckheim.

Marché aux puces Turckheim

2022-05-15 – 2022-05-15

Turckheim Haut-Rhin

EUR Situé le long de trois rues qui forment un triangle, il accueille chaque année de plus en plus d’exposants.

Stands de boisson et de petite restauration sur place.

Inscriptions ouvertes sur : www.resapuces.fr (12€ les 5 mètres + 10€ de caution) – Egalement possible le samedi 7 mai de 9h à 12h, à la maison des Associations 25 rue du Conseil.

+33 7 80 39 20 21

Turckheim

