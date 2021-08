Marché aux puces Truchtersheim, 5 septembre 2021, Truchtersheim.

Marché aux puces 2021-09-05 – 2021-09-05

Truchtersheim Bas-Rhin Truchtersheim

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Pfettisgheim organise un Marché aux Puces la journée du dimanche 5 septembre. Buvette et restauration sur place et tartes flambées à partir de 18h. Pour les demandes de renseignements et les inscriptions, contactez par téléphone le 06 67 84 97 63 ou par mail à l’adresse nathalie.borel@bbox.fr avant le 30 août prochain.

+33 6 14 69 62 43

