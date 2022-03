Marché aux puces: Spatzamarkt Roderen Roderen Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Roderen

Marché aux puces: Spatzamarkt Roderen, 8 mai 2022, Roderen. Marché aux puces: Spatzamarkt Roderen

2022-05-08 07:00:00 – 2022-05-08 18:00:00

Roderen Haut-Rhin Roderen Puces, braderies, produits bio. Buvette et petite restauration toute la journée. Puces, braderie… Buvette et petite restauration toute la journée. +33 6 15 76 99 21 Puces, braderies, produits bio. Buvette et petite restauration toute la journée. Roderen

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Roderen Autres Lieu Roderen Adresse Ville Roderen lieuville Roderen Departement Haut-Rhin

Roderen Roderen Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roderen/

Marché aux puces: Spatzamarkt Roderen 2022-05-08 was last modified: by Marché aux puces: Spatzamarkt Roderen Roderen 8 mai 2022 Haut-Rhin Roderen

Roderen Haut-Rhin